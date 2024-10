Politie: inlichtingendiensten verdenken statelijke actor van datalek

Het gevoelige datalek bij de politie waar de gegevens van alle medewerkers werden gestolen is zeer waarschijnlijk het werk van een statelijke actor, zo hebben de Nederlandse inlichtingendiensten aan de politie laten weten. Dat meldt de politie op de eigen website. Op basis van de informatie van de inlichtingendiensten heeft de politie naar eigen zeggen forse beveiligingsmaatregelen tegen de aanval ingezet.

"Om de daders niet wijzer te maken en verder onderzoek niet te schaden, kan op dit moment niet meer verteld worden", zo laat de politie verder weten. Bij de aanval zijn in enkele gevallen ook privégegevens gestolen. "Ik heb de afgelopen dagen veel collega’s gesproken, die met vragen zaten en zich zorgen maakten. Zorgen die ik deel, want om buiten voor veiligheid te kunnen zorgen, moet je je binnen veilig voelen”, aldus korpschef Janny Knol.

De politie doet onderzoek naar de aard, omvang en gevolgen van het datalek, zo staat in een FAQ over het incident. "Vragen over hoe het lek heeft kunnen ontstaan, maken deel uit van dat onderzoek, dat nog in volle gang is. Daarbij zijn veel specialisten uit onze organisatie betrokken. In het belang van dat onderzoek kunnen we er verder geen uitspraken over doen."