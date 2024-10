CDA wil strengere aanpak van 'desinformatie' op socialmediaplatforms

Het CDA wil dat er een strengere aanpak van 'desinformatie' op socialmediaplatforms komt, bijvoorbeeld door het schorsen van gebruikers die regelmatig dergelijke informatie verspreiden. Daarvoor zou de Europese DSA-wetgeving moeten worden aangepast, zo vindt CDA-Kamerlid Harmen Krul. Sinds vorig jaar is de Europese Digital Services Act (DSA) van kracht.

De DSA maakt onderscheid tussen 'illegale content' en 'schadelijke content', waar ook 'desinformatie' onder valt. De regels voor die tweede categorie zijn minder streng. Daarnaast geldt de DSA bijvoorbeeld niet voor besloten groepen op Telegram. Het CDA vindt dan ook dat de DSA moet worden aangescherpt. De partij wil dat er wordt onderzocht of de strenge bepalingen die gelden voor illegale content ook deels kunnen gelden voor schadelijke content.

"Denk bijvoorbeeld aan het aanwijzen van betrouwbare flaggers of het schorsen van gebruikers die regelmatig desinformatie verspreiden. Het is belangrijk dat Nederland hierin in Europa een leidende rol pakt en op zoek gaat naar gelijkgestemde landen. Voor Nederland als serieuze Europese partner, met veel digitale kennis in huis, moet dit een erezaak zijn", zegt Krul in column op BNR.