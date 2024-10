Mozilla kondigt aan actievere rol te gaan spelen in online advertenties

Mozilla gaat een actievere rol spelen in online advertenties, waarbij een balans tussen commercieel gewin en publiek belang cruciaal is, zo heeft de Firefox-ontwikkelaar aangekondigd. De afgelopen weken kwam Mozilla onder vuur te liggen vanwege tracking in Firefox. Er werd zelfs een klacht over Mozilla bij de Oostenrijkse privacytoezichthouder ingediend. Volgens Mozilla-president Mark Surman is de huidige advertentie-industrie 'fundamenteel kapot', maar ziet hij geen toekomst waarbij advertenties zullen verdwijnen.

Mensen staan in het huidige advertentielandschap niet op de eerste plaats en hun privacy wordt niet gerespecteerd, aldus Surman. "Er moeten betere opties komen. Mozilla kan een sleutelrol spelen in het ontwikkelen van deze betere opties, niet alleen door ervoor te pleiten, maar ook door ze daadwerkelijk te bouwen." De Mozilla-president merkt op dat online advertenties niet te negeren zijn. "Het is een belangrijke factor voor hoe het internet werkt en wordt gefinancierd. We moeten het recht in de ogen kijken en proberen te repareren."

De oplossing die Mozilla voor zich ziet bestaat uit wetgeving, standaarden en producten die privacy respecterende advertenties mogelijk maken. Surman ziet geen wereld voor zich waarin advertenties er niet meer zijn, maar kan zich naar eigen zeggen wel een wereld voorstellen waarin online adverteren op een manier gebeurt waarbij de privacy van iedereen wordt gerespecteerd en waar commerciële en publieke belangen in balans zijn.

"Mozilla wordt actiever in online adverteren. Onze hypothese is dat we tegelijkertijd moeten werken aan openbaar beleid, standaarden, producten en infrastructuur", zegt Mozilla-ceo Laura Chambers. Zowel Chambers als Surman maken excuses voor de 'verwarring en zorgen' die zijn ontstaan over de Privacy Preserving Attribution technologie in Firefox. De methode waarmee Mozilla binnen Firefox wil meten hoe succesvol advertenties zijn.