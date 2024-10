Telefoonnummer NCSC misbruikt voor spoofing en phishing

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwt vandaag dat het eigen telefoonnummer wordt gebruikt voor phishing. De overheidsdienst ontving verschillende berichten dat kwaadwillenden zich voordoen als NCSC-medewerker. Om zich als het NCSC voor te doen maken de oplichters gebruik van een gespooft telefoonnummer, waarbij doelwitten het nummer van het NCSC te zien krijgen.

"De kwaadwillende heeft als doel om snel vertrouwen te winnen om vervolgens persoonlijke informatie afhandig te maken om deze te misbruiken. Je kunt hierbij denken aan bankgegevens, transactiebewijzen, boetes of inloggegevens", aldus het NCSC in de waarschuwing. Wie door een bedrijf of overheidsinstantie wordt gebeld en twijfelt over de legitimiteit van de beller wordt aangeraden op te hangen en zelf de betreffende organisatie terug te bellen. In juni waarschuwde het NCSC ook al voor oplichters die zich als de overheidsdienst voordeden.