'Haagse Cyber Veiligheidsfakkel' voor het eerst uitgereikt aan digitaal wijkagent

De gemeente Den Haag heeft voor het eerst de 'Haagse Cyber Veiligheidsfakkel' uitgereikt. Burgemeester Van Zanen gaf de fakkel aan een digitaal wijkagent van het basisteam Zuiderpark, voor zijn inzet in het digitaal weerbaarder maken van Haagse burgers en ondernemers. De wijkagent geeft les op school over zaken als cyberpesten, sextortion, grooming en geldezels, alsmede workshops aan ouderen om digitale criminaliteit te herkennen.

Daarnaast werd er een fakkel uitgedeeld aan de Ambassadeur Digitaal Veilig in de Wijk. Dit is een initiatief van de gemeente Den Haag. Vrijwilligers, soms samen met de wijkagent, zetten zich in om de kennis over digitale veiligheid te delen met wijkgenoten en bedrijven.

"Criminelen weten steeds weer nieuwe manieren te bedenken om mensen en organisaties online te intimideren en geld of informatie afhandig te maken. Digitaal wijkagent Malek en wijkambassadeur Jurriaan die zich enorm inzetten om burgers en ondernemingen weerbaarder te maken, zijn daarom goud waard", aldus burgemeester Van Zanen. De fakkel wordt volgend jaar opnieuw uitgereikt.