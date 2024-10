OM eist celstraf voor werkplaats met 3d-printers voor maken vuurwapens

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 33-jarige man uit Hoogvliet die via een werkplaats met 3d-printers vuurwapenonderdelen zou hebben gemaakt een gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden geëist. Bij de aanhouding van de verdachte in 2021 sprake de politie nog over een werkplaats. Het OM heeft het over een 'wapenfabriek met 3D-printers' en 'printerfarm'.

Volgens de officier van justitie was de printerfarm bedoeld om op grote schaal 3D-wapens te produceren. Op het moment van de doorzoeking op 10 november 2021 waren zes printers in bedrijf om onderdelen van vuurwapens te produceren. "Het 3D printen verlaagt de drempel om aan een vuurwapen te komen. Je doet het niet zomaar op een zondagmiddag en het vereist wel technische kennis, maar je hoeft voor een wapen dus niet meer het illegale circuit in. Een kunststof vuurwapen maken kan eenvoudig met een 3d-printer van een paar honderd euro en een ontwerp van internet", aldus de officier van justitie.

Verder stelt het Openbaar Ministerie dat 3D-wapens een nieuwe doelgroep bereiken. "Het gaat om mensen die niet in het criminele circuit zitten, maar wel een wapen willen hebben, zoals aanhangers van extremistisch gedachtegoed. Er zijn ook wel hobbyisten die het leuk vinden om te experimenteren met het maken van 3D-wapens." De rechtbank doet op 18 oktober uitspraak. Toenmalig minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid kondigde eind 2022, na een oproep van politie en justitie, een onderzoek aan of het het verspreiden en publiceren van blauwdrukken van 3d-geprinte vuurwapens in Nederland verboden kon worden.