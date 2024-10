Google verwijdert Android-virusscanner Kaspersky van Play Store

Google heeft de Android-virusscanner van Kaspersky van de Play Store verwijderd. Gebruikers worden aangeraden de APK via de website van het antivirusbedrijf te sideloaden of een andere appstore te gebruiken. Op X en het Kaspersky-forum klaagden gebruikers dat de app niet meer in de Google Play Store te vinden is.

Op 29 september reageerde een medewerker van de antivirusleverancier dat downloads en updates van Kaspersky-producten tijdelijk onbeschikbaar zijn in de Google Play Store. "Kaspersky onderzoekt de reden hiervoor en verkent mogelijke oplossingen om ervoor te zorgen dat gebruikers hun applicaties via Google Play kunnen downloaden en updaten." Een zelfde reactie gaf Kaspersky op X. Een goede week later zijn de apps nog altijd niet in de Play Store te vinden.

Het verdwijnen van de apps valt samen met het verbod dat de Amerikaanse overheid had uitgevaardigd. De Amerikaanse regering besloot in juni om de verkoop van Kaspersky-producten in de VS te verbieden en eind september ook het uitbrengen van updates voor de software. Daarop maakte Kaspersky bekend dat het de VS zal verlaten. Bij Amerikaanse Kaspersky-klanten is de antivirussoftware op de desktop inmiddels automatisch en ongevraagd vervangen door het programma UltraAV.