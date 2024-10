Staatssecretaris: leraren moeten weten hoe AI werkt en digitaal vaardig zijn

Leraren moeten weten hoe AI werkt en digitaal vaardig zijn, zo stelt staatssecretaris Paul van Onderwijs, die geen inzicht heeft in de manier waarop leerlingen thuis gebruik maken van AI voor het maken van hun huiswerk. Dat laat de bewindsvrouw weten op Kamervragen van D66. De partij had om opheldering gevraagd, na een oproep van de Algemene Onderwijsbond (AOb) die pleitte voor een landelijke richtlijn voor het gebruik van AI in de klas. Volgens de onderwijsvakbond is het bewustzijn over AI bij leraren en scholen nog laag.

"Ik vind het belangrijk dat de (digitale) veiligheid en privacy van de onderwijsomgeving van leerlingen en onderwijspersoneel geborgd is. Het is in de eerste plaats aan de schoolbesturen om hun (digitale) onderwijs vorm te geven, en daarbij te kiezen of, en zo ja welke, AI-producten ze hierbij inzetten. AI kan het onderwijs ondersteunen, mits bewust gekozen en verantwoord toegepast", aldus Paul.

De staatssecretaris voegt toe dat ze het belangrijk vindt dat het onderwijs kunstmatige intelligentie op een doordachte en verantwoorde manier toepast, met aandacht voor publieke waarden zoals privacy en kansengelijkheid en dat leraren bewuste en weloverwogen keuzes kunnen maken over het gebruik van AI. "Leraren moeten de technologie kunnen gebruiken, en begrijpen hoe AI-systemen werken, wat hun beperkingen zijn en welke ethische vraagstukken daarbij komen kijken. Dit vraagt van leraren dat zijzelf ook digitaal vaardig zijn."

D66-Kamerlid Rooderkerk had de staatssecretaris ook gevraagd of ze bereid is om een richtlijn op te stellen voor het gebruik van AI in het onderwijs. "In onze huidige digitale maatschappij, waar technologische innovaties zich snel ontwikkelen, is het noodzakelijk dat we scholen ondersteunen bij de doordachte inzet en gebruik van AI in de klas", antwoordt Paul, die toevoegt dat ze graag met de Algemene Onderwijsbond in gesprek gaat.