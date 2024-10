Beveiligingsbedrijf ADT getroffen door inbraak via gestolen inloggegevens

Criminelen zijn erin geslaagd om in te breken op het bedrijfsnetwerk van ADT, zo heeft het beveiligingsbedrijf aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC laten weten. De aanvallers wisten via inloggegevens die bij een 'third-party business partner' waren gestolen binnen te komen. Begin augustus rapporteerde ADT al een ander beveiligingsincident aan de SEC.

ADT levert onder ander alarmsystemen en beveiligingscamera's voor woningen en bedrijven. Wanneer het laatste incident zich precies voordeed laat ADT niet weten. Na ontdekking van de inbraak werd de ongeautoriseerde toegang gestopt en de niet nader genoemde derde partij ingelicht dat diens systemen waren gecompromitteerd. Verder onderzoek wees uit dat de aanvaller versleutelde interne ADT-gegevens over accounts van medewerkers heeft gestolen.

Op basis van huidige informatie denkt het bedrijf niet dat klantgegevens zijn gestolen of dat beveiligingssystemen van klanten zijn gecompromitteerd. Verdere details zijn niet gegeven. Het onderzoek naar het incident is nog gaande. Bij het incident dat ADT in augustus meldde waren wel klantgegevens gecompromitteerd en werd een gestolen klantendatabase op internet te koop aangeboden.