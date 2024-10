Grootse drinkwaterleverancier in VS getroffen door cyberaanval

American Water, de grootste drinkwaterleverancier van de Verenigde Staten, is vorige week getroffen door een cyberaanval. Vanwege het incident zijn meerdere systemen uitgeschakeld en is het bedrijf tijdelijk gestopt met het factureren van klanten. In een melding aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC laat American Water weten dat het op 3 oktober 'ongeautoriseerde activiteit' binnen de eigen netwerken en systemen ontdekte.

Uit onderzoek bleek dat deze activiteit het gevolg was van een 'cybersecurity incident'. Om wat voor incident het gaat wordt niet vermeld. Vervolgens werden incidentresponsprotocollen en externe cybersecurity-experts ingeschakeld om het incident in te perken, de situatie op te lossen en de aard en omvang van het incident te onderzoeken. Volgens American Water hebben het incident en de daarop volgende maatregelen geen gevolgen voor de drinkwatervoorziening en zal het incident ook geen grote impact op de bedrijfsvoering of financiën hebben. American Water levert drinkwater- en rioolzuiveringsdiensten aan zo'n veertien miljoen mensen.