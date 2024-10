Politie houdt vermeende beheerder van illegale online marktplaats aan

De politie heeft twee vermeende beheerders van de illegale online marktplaats Bohemia/ Cannabia geïdentificeerd en één van hen aangehouden. De andere verdachte is aangehouden door de Ierse autoriteiten. Via de marktplaats werden illegale goederen zoals drugs en ddos-aanvallen aangeboden. Eind vorig jaar stopten de beheerders met de marktplaats.

"Het was een omvangrijke markt, waar dagelijks wereldwijd zo’n 82.000 advertenties op stonden. Maandelijks vonden er zo’n 67.000 transacties plaats. De hoogste maandelijkse omzet bedroeg 12 miljoen euro", aldus de politie. De geschatte verdiensten van de beheerders van deze markt zou vijf miljoen euro bedragen. De autoriteiten waren sinds eind 2022 bezig met een onderzoek naar de marktplaats en ontdekten dat meerdere servers zich in Nederland bevonden.

Tijdens het onderzoek kwamen ook twee verdachten in beeld die beheerders van de marktplaats zouden zijn geweest. Hoe politie de verdachten kon identificeren is niet bekendgemaakt. De mannen, van Ierse en Engelse afkomst, zijn inmiddels aangehouden. Eén van de beheerders werd afgelopen juni op Schiphol aangehouden en moest zich vandaag voor de rechter in Rotterdam verantwoorden. Hij was in het bezit van gegevensdragers, data en bitcoins. In totaal werd er bij de aanhouding van de verdachten samen ruim acht miljoen euro aan cryptovaluta in beslag genomen.