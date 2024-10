NCSC ontdekt 150 besmette routers in Nederland die onderdeel van botnet zijn

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft in Nederland honderdvijftig ‘small office and home office’ routers (soho-routers) geïdentificeerd die onderdeel van botnets zijn. Het grootste deel daarvan bevindt zich in Zuid-Holland. Voor eigenaren van ASUS-routers heeft de overheidsinstantie via GitHub een script beschikbaar gemaakt om de aanwezigheid van kwaadaardige processen en bestanden op het apparaat te controleren.

De routers in kwestie zijn besmet met TheMoon-malware en Alogin-botnetmalware, zo laat het NCSC in een analyse weten. De malwarefamilies werden ontdekt tijdens onderzoek naar verdachte activiteiten op ASUS-netwerkrouters van bedrijven en consumenten. Zowel particulieren als bedrijven gebruiken deze routers voor hun internetverbinding.

"Het betreft hier expliciet de apparatuur die consumenten en bedrijven zelf openstellen richting het internet en niet netwerkapparatuur die verstrekt is door internetproviders", zo stelt het NCSC. Het verdachte internetverkeer kwam aan het licht doordat de ip-adressen van deze routers gerapporteerd werden wegens veelvuldige authenticatiepogingen op ssh-servers. Ook werd duidelijk dat deze routers deel uitmaakten van het Alogin-botnet dat uit besmette Asus-routers bestaat.

Het NCSC kon met toestemming van een eigenaar van een besmette ASUS-router de malware veilig stellen en vervolgens onderzoek doen. De analyse daarvan is een blogposting beschreven. Daarin doet de overheidsinstantie ook aanbevelingen, waaronder het tijdig installeren van firmware-updates, vervangen van end-of-life apparaten en het niet direct blootstellen van netwerkapparaten aan internet zonder juiste beveiligingsmaatregelen. Daarnaast werkt het NCSC samen met partners om contact op te nemen met en meldingen te sturen naar getroffen gebruikers.