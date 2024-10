Microsoft test nieuwe technologie voor gerichte advertenties in Edge

Het lijkt wel of er een duister complot gaande is waarin de samenzweerders alles op alles zetten om advertenties te kunnen tonen of persoonlijke data bijeen te harken en verkopen voor gerichte reclames en als klap op de vuurpijl is er ook nog een Europees hof die laatstgenoemde (hierboven) praktijken onder voorwaarden heeft toegestaan. (zie: https://www.security.nl/posting/861165/EU-hof%3A+commercieel+belang+kan+bij+verkoop+klantdata+gerechtvaardigd+belang+zijn Mijn god wat zijn de digitale entrepeneurs toch met een reactionaire slag bezig: Reclame? Als het niet goedschiks kan dan pompen we de ad's als het geforceerd voederen van ganzen door de strot van de mensheid.Geen idee hoe het voor anderen is maar juist vanwege alle reclamebagger die als door een gierwagen over je TV scherm wordt uitgespoten kijk ik al jaren geen TV meer. Nu is de computer en de smartphone aan de beurt om verziekt te worden met deze schermvervuiling; gericht of ongericht.