Duitse overheid laat audit van wachtwoordmanager KeePass uitvoeren

De Duitse overheid heeft een security-audit van wachtwoordmanager KeePass laten uitvoeren, die twee kleine, mogelijke problemen heeft opgeleverd. Het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, lanceerde in 2021 het 'Code Analysis of Open Source Software' (CAOS)-project. De bedoeling van dit project is het onderzoeken van opensourceprogramma's waar steeds meer overheden en mensen gebruik van maken.

Eerder werd al gekeken naar communicatiesoftware Matrix, microbloggingplatform Mastodon en videoconferentiesoftware Jitsi en BigBlueButton. De nieuwste audit die het BSI liet uitvoeren is van wachtwoordmanager KeePass. De Duitse overheidsinstantie moet de resultaten nog op de eigen website publiceren, maar KeePass laat weten dat er twee kleine potentiële beveiligingsproblemen zijn aangetroffen en onderdelen van de code die verbeterd konden worden. Deze verbeteringen zijn inmiddels in versie 2.57.1 doorgevoerd.