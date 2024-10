Minister: in enkele gevallen privégegevens agenten bij politie gestolen

Bij de aanval op de politie zijn in enkele gevallen ook privégegevens van agenten gestolen, waaronder mogelijk profielfoto's en privénummers, zo heeft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid vandaag bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek naar de inbraak gestart. "Zoals eerder gemeld, is een politieaccount gehackt en zijn daarbij de werkgerelateerde contactgegevens van alle politiemedewerkers buitgemaakt, de zogenoemde global address list met daarin de outlook-visitekaartjes", aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

"Inmiddels is duidelijk geworden dat het hierbij in enkele gevallen privé(contact)gegevens betreft die personen met een politieaccount zelf in hun visitekaartje hebben gezet. Het kan bijvoorbeeld gaan om privételefoonnummers en vermoedelijk ook om (profiel)foto’s", laat Van Weel verder weten. Hij voegt toe dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat er naast de gegevens uit de global address list nog andere gegevens zijn buitgemaakt. "Mocht onderzoek daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld omdat er toch andere aanwijzingen zijn, dan zal ik uw Kamer daarover - al dan niet vertrouwelijk - informeren."

Verder herhaalt Van Weel dat de politie na te zijn ingelicht door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten maatregelen heeft getroffen. Het gaat onder meer om niet nader genoemde ict-maatregelen en maatregelen op het vlak van bewustwording. Tevens monitort de politie of de buitgemaakte gegevens ergens verschijnen en worden systemen op nieuwe aanvallen gemonitord.

"Een dergelijk cyberincident past binnen het dreigingsbeeld zoals geschetst in jaarverslagen van de diensten, het Cybersecuritybeeld Nederland en het dreigingsbeeld Statelijke Actoren. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zal partijen binnen de Rijksoverheid en vitale sectoren informeren over (generieke) maatregelen die naar aanleiding van dit incident kunnen worden getroffen", merkt de minister verder op.