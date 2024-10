Minister: vermoedelijk profielfoto's enkele agenten bij politie gestolen

Door De Magere: Update

"Uit nieuwe informatie blijkt dat het vermoedelijk ook gaat om foto’s of afbeeldingen, die in het visitekaartje worden gebruikt. Hoewel dat niet honderd procent zeker is, en dat slechts bij een deel van de collega’s het geval zou zijn, heeft korpschef Janny Knol de collega’s daar toch alvast over geïnformeerd", zo laat de politie via de eigen website weten. Naarmate de tijd vordert lijkt de hack alleen maar groter en groter te zijn geworden.

Vraag mij nu af wat er niet is buitgemaakt.. Naarmate de tijd vordert lijkt de hack alleen maar groter en groter te zijn geworden.Vraag mij nu af wat er niet is buitgemaakt..

Niet bepaald want als de visite kaartjes zijn gejat dan is het logisch data alle media erin gelinkt of opgenomen ook is gejat.Moment dat we signalen zien dat er informatie wat *niet* in een visite kaartje vcf kan zitten gejat is weten we zeker dat ze dieper in het netwerk zaten. Tot die tijd is er niks veranderd aan de situatie.Concluderend allemaal nutteloze berichtgeving voor de bühne want, ga er maar gewoon van uit dat alle data binnen de outlook client is ingezien en zo had het ook gebracht moeten worden, alle informatie ooit opgenomen in de visite kaartjes is veiligheid van aangetast. En dit konden ze weten het moment dat die visite kaartjes in beeld kwamen.En nee ik geloof niet dat het enkel bij visite kaartjes blijft maar de hardebewijs ervoor is er nog niet geleverd althans niet publiekelijk.