Brabantse jeugdzorginstantie lekt e-mailadressen cliënten en instellingen

De Brabantse jeugdzorginstantie Combinatie Jeugdzorg heeft tienduizend e-mailadressen gelekt, waaronder die van cliënten, zorginstellingen en bedrijven waarmee het zaken doet. Een aanvaller wist door middel van een phishingmail toegang tot de mailbox van een medewerker te krijgen. "Bij het incident zijn e-mailadressen buiten onze beveiligde omgeving terechtgekomen. De personen die dit betreft zijn hierover geïnformeerd", zo laat de instantie via een verklaring op de eigen website weten.

Omroep Brabant meldt dat het om meer dan tienduizend e-mailadressen gaat, het grootste deel daarvan betreft zorginstellingen en bedrijven waarmee zaken worden gedaan. Minder dan tien procent van de e-mailadressen is van cliënten waarmee is gecommuniceerd. "Er is één mailaccount met onderliggende mappen betrokken bij de hack. Dit heeft geresulteerd in de blootstelling van ruim tienduizend e-mailadressen waarmee in het verleden is gecommuniceerd. Dat zijn er meer dan we in eerste instantie dachten", zegt een woordvoerder tegenover het Eindhovens Dagblad.

"Het risico dat er naast mailadressen ook medische of andere persoonlijke informatie over kinderen of gezinnen is uitgelekt, lijkt klein”, laat de woordvoerder verder weten. "We zijn dit echter nog zorgvuldig aan het onderzoeken. Mocht dat toch het geval zijn, dan informeren wij de betrokkenen persoonlijk. We hopen dat we dit zo snel mogelijk helder krijgen." De jeugdzorginstantie heeft locaties in Eindhoven, Veldhoven en Helmond.