Firewalls Palo Alto Networks via kritieke lekken op afstand over te nemen

Firewalls van Palo Alto Networks zijn via verschillende kritieke kwetsbaarheden in Palo Alto Networks Expedition op afstand over te nemen, zo laat het securitybedrijf weten, dat updates heeft uitgebracht om de problemen te verhelpen. Via de kritieke kwetsbaarheden is command injection mogelijk en kan een ongeauthenticeerde aanvaller uit de Expedition-database gebruikersnamen, cleartext wachtwoorden, apparaatconfiguraties en API-keys van PAN-OS firewalls stelen. Via de gestolen inloggegevens zou een aanvaller vervolgens toegang tot de firewall kunnen krijgen.

De impact van de drie kritieke kwetsbaarheden is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een score tussen de 9.2 en 9.9. Expedition is een tool voor het migreren van configuraties van een andere leverancier naar PAN-OS, het besturingssysteem dat op de netwerkapparaten van Palo Alto Networks draait. Het netwerkbedrijf zegt niet bekend te zijn met actief misbruik, maar waarschuwt dat proof-of-concept exploitcode op internet is te vinden. Details over de kwetsbaarheden zijn door securitybedrijf Horizon3.AI openbaar gemaakt. Naast het installeren van de beschikbaar gemaakte updates wordt organisaties ook aangeraden om te controleren of hun firewall al niet is gecompromitteerd.