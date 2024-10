I-Familia dna-database Interpol levert eerste match in Nederland op

De I-Familia dna-database van Interpol heeft voor het eerst tot een match in Nederland geleid. Het gaat om een vrouw uit het Limburgse Stein die in 1990 vermist raakte. Via de I-Familia dna-database van Interpol kunnen familieleden van vermiste personen op vrijwillige basis hun dna laten opnemen. Deze dna-profielen worden via de database vergeleken met dna van in het buitenland aangetroffen ongeïdentificeerde personen en in het buitenland vermiste personen.

Door nieuwe Belgische dna-wetgeving kon informatie uit een Belgische dna-database worden gematcht met de dna-profielen in de I-Familia dna-database, zo laten de Belgische en Nederlandse politie vandaag weten. In de Belgische database was dna-materiaal opgenomen van een schedel die in het Belgische Maasmechelen werd aangetroffen. In de jaren 1990 werd er in België geen systematisch dna-onderzoek uitgevoerd in forensische zaken.

In 2012 werd er wel dna van de schedel afgenomen, waarvan het dna-profiel werd toegevoegd aan de Belgische dna-database bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). In maart van dit jaar is de dna-wetgeving in België aangepast, waardoor dna-profielen met de I-Familia dna-database gedeeld mogen worden. Zodoende is het dna-profiel van de schedel gedeeld met Interpol, wat een match met het dna van de familieleden opleverde. Voor zowel Nederland als België is dit de eerste match met de dna-database.