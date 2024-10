ACM meet hoogste piek in mobiel dataverbruik ooit, daling sms-berichten

In het tweede kwartaal van dit jaar is in Nederland 597 miljoen gigabyte aan mobiele data verbruikt, de hoogste piek ooit gemeten. Het aantal verstuurde sms-berichten daalde naar het laagste niveau in meer dan tien jaar tijd. Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in de vandaag verschenen Telecommonitor. Elk kwartaal publiceert de ACM de Telecommonitor. Hierin worden de trends in de telecomsector weergegeven. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens die telecomproviders verstrekken.

Waar mobiel dataverbruik een nieuw record aantikte, daalde het aantal verstuurde sms-berichten naar 520 miljoen. Het laagste aantal sinds de metingen in 2014 begonnen. In het eerste kwartaal van dit jaar werden nog 571 miljoen sms-berichten verstuurd. Ook het aantal vaste telefoonverbindingen nam verder af met 1,83 procent tot 4,15 miljoen aansluitingen. Dat houdt in dat inmiddels minder dan de helft van de Nederlandse huishoudens nog gebruikmaakt van een vaste telefoon.

Het aantal data only simkaarten en machine-to-machine (M2M)-simkaarten nam verder toe. Auto’s en apparaten, zoals rookmelders, alarmsystemen en slimme energiemeters, gebruiken M2M-simkaarten om via een eigen internetaansluiting informatie uit te wisselen met de digitale systemen van beheerders van de apparaten. Het aantal M2M-aansluitingen steeg in het tweede kwartaal van 2024 met bijna 800.000 aansluitingen naar meer dan 18,8 miljoen.