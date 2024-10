Frans bedrijf beboet voor systematisch opnemen telefoongesprekken klanten

Een Frans bedrijf dat telefonische diensten op het gebied van waarzeggerij aanbiedt is door de Franse privacytoezichthouder CNIL veroordeeld tot een AVG-boete van 250.000 euro. Het bedrijf bleek gesprekken tussen helderzienden, klanten en telefonisten systematisch op te nemen. Klanten die een paragnost zoeken kunnen het bedrijf bellen, waarna ze door een telefonist worden doorverbonden met een beschikbare waarzegger.

Volgens het bedrijf had het een gerechtvaardigd belang om alle gesprekken op te nemen. Dit zou nodig zijn voor onder andere kwaliteitscontrole, training, als bewijs van de afgenomen dienstverlening, het voldoen aan gerechtelijke verzoeken en het beschermen van menselijk leven. Volgens CNIL was er geen rechtvaardiging voor het systematisch en volledig opnemen van alle gesprekken.

Het opnemen van een deel van de gesprekken zou voldoende zijn geweest. Daarnaast was het ook onnodig om het gehele gesprek op te nemen, maar volstond alleen het gedeelte over het afnemen van de dienst. Tevens bewaarde het bedrijf gegevens van klanten voor een periode van zes jaar, om die zo commerciële boodschappen te kunnen sturen. Voor dergelijke doeleinden volstaat een periode van drie jaar, aldus CNIL.

Tijdens de gesprekken konden klanten vragen krijgen over hun seksleven, gezondheid of geloofsovertuigingen. Ook konden klanten een formulier invullen om te kijken of ze 'romantisch compatibel' met een bepaald persoon waren. Voor het verwerken van dergelijke gegevens had het bedrijf van tevoren uitdrukkelijke toestemming van klanten moeten vragen. Iets wat niet het geval was, oordeelt de Franse toezichthouder. Gebaseerd op de ernst van de overtredingen, het aantal betrokken personen, de gevoeligheid van de verwerkte gegevens en financiële situatie van het bedrijf kwam CNIL tot een boete van 250.000 euro.