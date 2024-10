NSC en CU komen met motie voor 'privacyvriendelijke leeftijdsverificatie'

Tijdens een debat over de uitvoeringswet van de Digital Sevices Act (DSA) hebben Nieuw Sociaal Contract (NSC) en de ChristenUnie (CU) een motie ingediend voor 'privacyvriendelijke en betrouwbare leeftijdsverificatie' voor het bezoeken van gok- en pornografische websites.

"Online leeftijdsverificatie wordt in de DSA genoemd als maatregel die onlinediensten kunnen nemen ten behoeve van de bescherming van de rechten van een kind. Verdere uitwerking hiervan zal gezien de maximale harmoniserende werking van de DSA op Europees niveau moeten gebeuren", liet minister Beljaarts van Economische Zaken weten naar aanleiding van het eerste deel van het debat dat vorige week werd gevoerd. De bewindsman noemde leeftijdsverificatie met gewaarborgde privacy een complex probleem.

"Ik zei dat ik blij was met de antwoorden en toezeggingen van de minister. Er is één punt waarover we wél van mening verschillen", reageerde ChristenUnie-Kamerlid Ceder op de reactie van Beljaarts. "Dat is de vraag in hoeverre wij nationaal, we wachten dan dus niet op Europese regels, moeten borgen dat kinderen geen toegang krijgen tot diensten of producten zoals gokken of alcohol of buy now, pay later of pornografische content, dus eigenlijk alles waarvoor je 18-plus zou moeten zijn."

Volgens Ceder kan het nog heel lang duren voordat Europa met maatregelen komt. "Andere landen nemen al het voortouw om het nationaal te borgen. Ik denk dat onze kinderen te belangrijk zijn om nog een paar jaar te wachten op wat Europa mogelijk gaat doen. Daarom zou ik in navolging van die landen, te weten Frankrijk, Spanje en anderen, stappen willen zetten op het gebied van leeftijdsverificatie", merkte het CU-Kamerlid op.

Ceder diende vervolgens samen met NSC-Kamerlid Six Dijkstra een motie in die het kabinet oproept om 'privacyvriendelijke en betrouwbare leeftijdsverificatie' voor online gokken en voor websites met pornografische content wettelijk te borgen. De Tweede Kamer moet nog over de motie stemmen.