ICO deelt boetes uit voor marketingtelefoontjes naar demente personen

De Britse privacytoezichthouder ICO heeft twee bedrijven die opzettelijk demente personen met marketingtelefoontjes bestookten boetes opgelegd. Het gaat in totaal om een bedrag van omgerekend 143.000 euro. De personen in kwestie hadden zich expliciet afgemeld voor marketingcommunicatie. "Er is duidelijk bewijs dat in beide gevallen oudere mensen en die ziektes zoals dementie hebben het doelwit waren", aldus de toezichthouder.

Sommige mensen met dementie werden herhaaldelijk gebeld en onder druk gezet om garantie voor witgoed af te nemen of cv-onderhoudscontracten. Volgens de ICO hebben beide bedrijven voor veel stress gezorgd bij de mensen die ze belden en al meer risico op misbruik lopen. De toezichthouder spreekt ook over 'roofzuchtige marketingpraktijken' en uitbuiting. Eén van de bedrijven heeft aangegeven tegen de boete in beroep te gaan.