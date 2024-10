Enschede zet voor het eerst toezichtsdrone in tijdens paardensportevenement

De gemeente Enschede zet aanstaande zaterdag voor het eerst een toezichtsdrone in tijdens het paardensportevenement military Boekelo. De drone-inzet vindt plaats als onderdeel van een pilot die als doel heeft om drukke plekken te monitoren en verkeersstromen, parkeerplaatsen en de in- en uitstroom van bezoekers in kaart te brengen.

De drone maakt ook beelden die gebruikt kunnen worden voor promotiedoeleinden en voor de toezichthoudende instanties. Een commercieel bedrijf zal de drone besturen. "Tijdens de pilot worden alle geldende wet- en regelgeving rondom dronegebruik nageleefd. Dit betekent onder andere dat de drone niet boven mensenmassa's vliegt en dat er een beveiligde dataverbinding wordt gebruikt", aldus de gemeente.

Na de pilot zal met alle betrokken partijen een evaluatie plaatsvinden. De gemeente zegt de resultaten te vergelijken met voorgaande jaren om de effectiviteit van de drone-inzet te beoordelen. Verder laat de gemeente weten dat het op lange termijn potentie in drones ziet voor verschillende toepassingen, zoals monitoring van zonnepaneelinstallaties, verkeersmetingen en groenbeheer.