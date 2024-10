Gebruikers Tor Browser aangevallen via kritieke Firefox-kwetsbaarheid

Gebruikers van Tor Browser zijn aangevallen via een kritieke kwetsbaarheid in Firefox waarvoor Mozilla eerder deze week een beveiligingsupdate uitbracht. Dat laat het Tor Project weten, de ontwikkelaars van Tor Browser en het Tor-netwerk. Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen en gecensureerde websites te bezoeken.

Om het Tor-netwerk te kunnen gebruiken is Tor Browser vereist. De browser bestaat uit een aangepaste versie van Firefox, aangevuld met verschillende browserplug-ins en andere aanpassingen om gebruikers extra te beschermen. Deze week meldde Mozilla dat aanvallers actief misbruik maken van een een kritieke kwetsbaarheid in Firefox (CVE-2024-9680), waardoor aanvallers in het ergste geval volledige controle over het systeem kunnen krijgen. De kwetsbaarheid was gevonden door een onderzoeker van antivirusbedrijf ESET.

Alleen het bezoeken van een gecompromitteerde of malafide website of te zien krijgen van een besmette advertentie is voldoende, er is geen verdere interactie van gebruikers vereist. Hoelang gebruikers via de kwetsbaarheid zijn aangevallen voordat de patch beschikbaar kwam is onbekend. Ook verdere details ontbraken. Er is nu een nieuwe versie van Tails verschenen, een op privacy gericht besturingssysteem dat ook van het Tor-netwerk en Tor Browser gebruikmaakt.

In de release notes van de nieuwe Tails-versie meldt het Tor Project dat het via Mozilla heeft vernomen dat Tor Browser-gebruikers via het beveiligingslek in Firefox zijn aangevallen. Meer informatie is op dit moment niet beschikbaar. In het verleden zijn vaker kwetsbaarheden in Firefox gebruikt voor het aanvallen van Tor Browser-gebruikers. Onder andere de FBI zat achter deze aanvallen.