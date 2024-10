Google waarschuwt dat support voor uBlock Origin mogelijk stopt

Google waarschuwt Chrome-gebruikers dat de ondersteuning van de populaire adblocker uBlock Origin op korte termijn mogelijk stopt. "Deze extensie wordt binnenkort misschien niet meer ondersteund omdat deze de best practices voor Chrome-extensies niet volgt", zo laat de Chrome Web Store weten. In augustus kwam het techbedrijf al met een melding bij gebruikers van uBlock dat het de adblocker gaat uitschakelen.

De manier waarop extensies binnen Chrome mogen werken staat beschreven in een manifest. Google gaat Manifest V2 vervangen door Manifest V3. Eén van de aanpassingen in Manifest V3 betreft het grotendeels uitfaseren van de webRequest API. Adblockers maken van deze API gebruik voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser. Verschillende partijen hebben al geklaagd dat adblockers met de komst van Manifest V3 minder effectief worden.

Volgens cijfers van Google is bijna veertig procent van de Chrome-extensies nog niet naar V3 gemigreerd. Zo zal er geen V3-versie van uBlock Origin komen. De ontwikkelaar van de adblocker stelt dat dit niet mogelijk is door de beperkingen die Google via V3 oplegt. Aangezien V2 straks niet meer in Chrome wordt ondersteund is Google een traject gestart, waarbij deze extensies straks niet meer via de Web Store zijn te downloaden en uiteindelijk bij gebruikers worden uitgeschakeld.

"Google gebruikt zijn dominante marktaandeel onder Windows-browsers concurrentieverstorend om zijn advertentiemonopolie te versterken door adblockers te blokkeren", aldus Tim Sweeney van gameontwikkelaar Epic Games.