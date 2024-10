Hoofdagent die onbevoegd persoonsgegevens opvroeg veroordeeld

Een 36-jarige politieman die als hoofdagent onbevoegd persoonsgegevens opvroeg heeft zich schuldig gemaakt aan computervredebreuk en heeft hiervoor een taakstraf van zestig uur gekregen. Dat is het oordeel van de rechtbank Den Haag. De man had als hoofdagent bij de politie Eenheid Den Haag een autorisatie om in politiesystemen te komen. Het systeem waarschuwde dat oneigenlijk gebruik dan wel misbruik van deze gegevens, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan derden die niet de vereiste autorisatie bezitten, ten strengste verboden was.

Volgens de rechter heeft de verdachte een groot aantal zoekopdrachten gedaan die op het eerste gezicht niet-werk gerelateerd lijken, zoals naar familieleden en personen die in de omgeving van Breda wonen en dus buiten zijn werkgebied vallen. Hij heeft de reden hiervoor niet vastgelegd en heeft niet aannemelijk gemaakt dat ze noodzakelijk waren voor de uitoefening van zijn functie.

"Hiermee heeft hij inbreuk gemaakt op de privacy van de personen die hij heeft opgezocht", aldus de rechter. Die stelt dat de verdachte de grenzen van zijn bevoegdheid om politiesystemen te raadplegen te buiten is gegaan en dat hij schuldig is aan computervredebreuk. "Dergelijke handelingen schaden het vertrouwen van de samenleving in de politie. Van iedere medewerker van de politie mag worden verwacht dat hij de systemen uitsluitend gebruikt voor de werkzaamheden waarvoor ze zijn bedoeld."

"Geheime politie-informatie mag alleen geraadpleegd worden voor zover dat noodzakelijk is voor het werk", aldus de officier van justitie. "Niet voor eigen gemak of persoonlijke nieuwsgierigheid. Het gaat om privacygevoelige informatie van burgers, waar de overheid zorgvuldig mee om moet gaan." Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van zestig uur geëist.