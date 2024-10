Google voorziet Androidtelefoons van sensorgebaseerde diefstaldetectie

Google heeft een feature voor Androidtelefoons beschikbaar gemaakt waardoor die automatisch worden vergrendeld als het systeem denkt dat het toestel wordt gestolen. De optie heet 'Theft Detection Lock' en maakt gebruik van de aanwezige bewegingssensoren, wifi en bluetooth om een diefstalpoging te herkennen. Op basis van een algoritme zal de telefoon, wanneer de waargenomen bewegingen op een diefstal lijken, automatisch worden vergrendeld.

Theft Detection Lock is beschikbaar in Android 15 en via een Google Play Services-update voor telefoons die Android 10 of nieuwer draaien. De feature, die gebruikers zelf via de instellingen moeten inschakelen. wordt geleidelijk uitgerold. Daarnaast wijst Google ook op de 'Offline Device Lock'. Wanneer een vergrendelde telefoon langere tijd niet online is, zal deze feature het toestel automatisch vergrendelen.