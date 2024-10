Man krijgt celstraf voor verkoop van grote hoeveelheid persoonsgegevens

De rechtbank Gelderland heeft een 26-jarige man die een 'enorme hoeveelheid persoonsgegevens' verkocht veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden. De verdachte verkocht de data via Telegram. Een undercoveragent benaderde de man via het platform en deed een pseudokoop van 'vijfduizend targetleads'. De gegevens, waarvoor vijftig euro werd betaald, bestonden uit telefoonnummer, mogelijk Facebook ID, voornaam, achternaam, geslacht, woonplaats, werkgever en relatiestatus.

"Het is een feit van algemene bekendheid dat persoonsgegevens (leads) veelal worden gebruikt bij oplichting en diefstal, zoals Whatsapp- of bankhelpdeskfraude. Verdachte zat in de openbare Telegramgroep met de naam ‘FraudeHandel’, waarin naar zijn account werd verwezen voor de koop van persoonsgegevens", aldus de rechtbank. Die stelt dat het niet anders kan dat de man wist dat de door hem verstrekte persoonsgegevens bestemd zijn voor het plegen van fraude. "Of de leads op een legale of illegale wijze door verdachte zijn verkregen is niet relevant."

Op de computer van de verdachte werden allerlei bestanden met honderdduizenden en zelfs miljoenen persoonsgegevens aangetroffen, waaronder ook allerlei inloggegevens. Volgens de rechter heeft de man zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben en verkopen van een aanzienlijke hoeveelheid persoonsgegevens, het witwassen van de opbrengsten van de verkoop van leads en oplichting.

"Verdachte heeft door het verkopen van leads anderen in staat gesteld kennis te nemen van gevoelige persoonsgegevens die niet voor hen waren bestemd en waarmee zij strafbare feiten kunnen plegen. Aan de hand van de leads benaderen cybercriminelen potentiële slachtoffers en door middel van diverse oplichtingsmethoden maken zij hen vervolgens geld afhandig", aldus de rechtbank. Die wilde een gevangenisstraf van vijftien maanden opleggen, maar omdat de behandeling van de zaak lang op zich liet wachten kwam de rechter tot een celstraf van twaalf maanden.