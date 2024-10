Meldpunt voor klachten over slechte bereikbaarheid 112 blijft voorlopig bestaan

Het meldpunt voor klachten over slechte bereikbaarheid van 112 blijft voorlopig bestaan, zo laat minister Beljaarts van Economische Zaken weten. Het Centraal Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112 werd begin dit jaar gelanceerd en is ondergebracht bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Het moet burgers informeren over de mobiele bereikbaarheid van 112 en biedt advies om deze zelf te verbeteren. Tegelijkertijd fungeert het als een centraal punt voor het verzamelen van situaties waarin 112 mobiel onbereikbaar was.

De afgelopen maanden ontving het meldpunt in totaal 27 reacties, variërend van vragen en opmerkingen tot meldingen over de mobiele bereikbaarheid van 112. Het informatiepunt heeft de ontvangen reacties geanalyseerd om te kijken of er daadwerkelijk sprake was van problemen met de mobiele bereikbaarheid van 112 en wat de mogelijke oorzaken daarvan waren. In zeven van de gevallen bleek de kwaliteit van het gebruikte mobiele netwerk onvoldoende om een goede verbinding met 112 te krijgen.

"Deze problemen kunnen mede zijn versterkt door bijzondere omstandigheden, zoals tijdelijke drukte op de locatie of demping van het signaal door gebouwen of andere obstakels. Voor deze zeven gevallen heeft het informatiepunt vastgesteld dat de partijen die voor een verbetering kunnen zorgen daar reeds aan werken", aldus Beljaarts in een brief aan de Tweede Kamer (pdf).

Ondanks het lage aantal meldingen en de beperkte rol van de mobiele netwerkdekking is de minister van plan om de financiering van het Centraal Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112 volgend jaar voort te zetten. "Ik vind het belangrijk om mensen een plek te bieden waar ze informatie kunnen vinden over mobiele bereikbaarheid van 112 en waar ze terecht kunnen met meldingen over problemen met die bereikbaarheid", aldus Beljaarts. De minister voegt toe dat meldingen waardevolle inzichten kunnen opleveren voor onder meer mobiele netwerkaanbieders, gemeenten, telefoonfabrikanten, beleidsmakers en toezichthouders.