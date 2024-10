Kamer stemt voor wettelijk borgen 'privacyvriendelijke leeftijdsverificatie'

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft voor een motie van ChristenUnie en Nieuw Sociaal Contract (NSC) gestemd voor het wettelijk borgen van 'privacyvriendelijke en betrouwbare leeftijdsverificatie' voor het bezoeken van gok- en pornografische websites. PVV, NSC, CDA, SP, ChristenUnie, DENK, PvdD, SGP en Volt stemden voor. GroenLinks-PvdA, VVD, D66, BBB, FvD en JA21 stemden tegen.

"Overwegende dat ondanks de schadelijkheid minderjarigen in Nederland nog makkelijk toegang hebben tot websites voor online gokken of met pornografische content, terwijl in landen als Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk dergelijke nationale wetgeving in ontwikkeling is of zelfs binnenkort al in werking treedt; verzoekt de regering in lijn met de aangenomen motie ook privacyvriendelijke en betrouwbare leeftijdsverificatie voor online gokken en voor websites met pornografische content wettelijk te borgen", aldus de motietekst.

"Het voorstel om (samen met @JSixDijkstra - NSC) jongeren onder de 18 te weren van gok- en pornosites is aangenomen! Een belangrijke stap. Hiermee beschermen we jongeren veel beter tegen online verslavingen. Ik hou de uitwerking van het kabinet in de gaten", aldus ChristenUnie-Kamerlid Ceder die de motie samen met NSC-Kamerlid Six Dijkstra indiende.