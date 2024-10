OM eist jarenlange gevangenisstraf voor grootschalige bankhelpdeskfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) eist jarenlange gevangenisstraffen tegen verschillende mensen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan grootschalige bankhelpdeskfraude, en zo tientallen ouderen in heel Nederland hebben opgelicht. Ook moeten de verdachten in deze zaak, als het aan het OM ligt ,130.000 euro schade vergoeden.

De in totaal vijf verdachten kwamen eind 2022 in beeld na een geval van bankhelpdeskfraude in Eemnes. Het slachtoffer gaf haar bankpas, sieraden en een schilderij uit de 16e eeuw af aan één van de mannelijke daders. De politie herkende vervolgens de man, die in Utrecht geld opnam met haar pinpas, als de 21-jarige verdachte uit Capelle aan den IJssel. Daarna konden de overige vier verdachten opgespoord worden met behulp van tips na berichtgeving door RTV Utrecht en Omroep Brabant.

Uiteindelijk werden tientallen aangiften van slachtoffers door het hele land gekoppeld aan deze vijf verdachten. In alle gevallen hadden de daders dezelfde werkwijze. Zo stelden de oplichters zich in veel gevallen voor met dezelfde valse namen. De daders gebruikten hetzelfde script om hun slachtoffers om de tuin te leiden. En uiteindelijk haalde één van de oplichters de pinpas en waardevolle spullen op bij de mensen thuis, waarbij de man zich voordeed als koerier van de bank of zelfs als medewerker van de politie.

In de telefoons en computers van de verdachten werd bewijs gevonden waaruit blijkt dat de verdachten zich bezighielden met bankhelpdeskfraude. Het ging onder andere om een belscript en ‘leadlijsten’, waar de persoonlijke gegevens van oudere mensen op stonden. Maar ook tientallen chatgesprekken waarin onder andere foto’s werden gedeeld van stapels geld en gestolen goederen. Daarnaast werden er bij de doorzoekingen sieraden en andere waardevolle spullen teruggevonden, afkomstig van de slachtoffers.

Bij het bepalen van de strafeis zegt het OM rekening te houden met de ernst van de feiten, met de persoonlijke omstandigheden van de verdachten en het strafblad, dat vier van de verdachten al hadden. Tegen de 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 28-jarige man uit Eindhoven eist het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie en een half jaar. Een 26-jarige man uit Helmond, een 30-jarige man en 33-jarige vrouw uit Eindhoven zouden volgens het OM twee jaar gevangenisstraf moeten krijgen, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Daarnaast wil het OM dat de verdachten de schade vergoeden. De rechtbank doet op 3 december uitspraak.