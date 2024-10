AP wil opheldering van politie over niet verwijderen verzamelde gegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de politie om opheldering gevraagd over het niet verwijderen van verzamelde gegevens over miljoenen mensen, wat in strijd met de wet is. Dat laat de privacytoezichthouder tegenover Follow the Money weten. De politie mag onder de Wet politiegegevens (Wpg) informatie over burgers verzamelen, maar moet die uiterlijk na tien jaar tijd definitief verwijderen. Follow the Money stelt op basis van eigen onderzoek dat de politie zich nog nooit aan deze bewaartermijn heeft gehouden.

In 2018 besloot de toenmalige korpsleiding om geen politiegegevens meer te vernietigen, uit vrees dat dit onderzoek naar cold cases zou belemmeren. Toenmalig minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid sprak zijn steun hiervoor uit. Volgens hoogleraar Privacy en cybercrime Bart Schermer kan de politie niet zelf besluiten de Wpg niet meer na te komen.

Dat minister Grapperhaus zijn steun uitsprak maakt dit niet anders. "Het gaat om bijzonder gevoelige gegevens over heel veel mensen. Als je op zo’n grote schaal inbreuk maakt op fundamentele rechten kun je niet volstaan met een mededeling in een Kamerbrief. Er moet een wettelijke basis zijn, en die is er niet." Schemer stelt dat het uiteindelijk om macht gaat. "Als de politie “alles weet” van mensen, kunnen die gegevens misbruikt worden. De kans is misschien klein, maar hij is nooit nul."

De politie laat in een reactie tegenover Follow the Money weten dat het zich bewust van de risico's is en het overtreden van de Wpg. Volgens de politie is er sprake van een 'spanning' tussen de privacybelangen van burgers en het oplossen van zware misdrijven. Er wordt dan ook gepleit voor het aanpassen van de wet. De Autoriteit Persoonsgegevens laat weten 'geschokt' te zijn. De toezichthouder noemt het 'extra zorgelijk' dat politie bewust heeft gekozen de wet te overtreden en heeft de korpsleiding om opheldering gevraagd.