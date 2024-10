Politie Hong Kong houdt verdachten aan voor fraude via deepfake gesprekken

De politie van Hong Kong heeft 27 mensen aangehouden op verdenking van het plegen van investeringsfraude, waarbij gebruik werd gemaakt van deepfake foto's en videogesprekken. Slachtoffers, die voor 46 miljoen dollar werden opgelicht, werden onder andere gemaakt in Hong Kong, China, Taiwan, India en Singapore. De bende benaderde slachtoffers via social media, waarbij via AI gemaakte foto's werden gebruikt, zo maakten de autoriteiten tijdens een persconferentie bekend.

Na het eerste contact volgden ook videogesprekken, waarbij deepfake technologie werd ingezet, aldus de politie van Hong Kong. Slachtoffers waren mannen die dachten contact met een vrouw te hebben. Nadat de relatie verder was opgebouwd werd slachtoffers gevraagd te investeren via een malafide handelsplatform. Daarbij liet de bende gefabriceerde winsten zien. Slachtoffers dachten zo veel geld te verdienen. Pas wanneer werd geprobeerd om geld via het platform op te nemen, wat niet mogelijk was, werd duidelijk dat het om oplichting ging, aldus de South China Morning Post.