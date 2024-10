Plastisch chirurgische kliniek beboet voor foto's patiënt op Facebook

De Spaanse privacytoezichthouder AEPD heeft een plastisch chirurgische kliniek beboet omdat het foto's van een patiënt op Facebook en Instagram plaatste om zo de kliniek te promoten. De patiënt werd in kliniek geopereerd en had toestemming gegeven voor het nemen van haar foto's en het opnemen van de operatie. De kliniek besloot de foto's vervolgens op social media te plaatsen, om zo het verschil te laten zien van voor en na de operatie.

De patiënt stapte vervolgens naar de AEPD en diende een klacht in. Volgens de kliniek had de patiënt toestemming gegeven voor het verwerken van de foto's. De toezichthouder stelde dat dit inderdaad het geval was, maar dat er geen toestemming was gegeven voor het delen van de foto's op Facebook en Instagram. De kliniek had dan ook geen grondslag voor het delen van de foto's. Daarbij ging het ook nog eens om gezondheidsgerelateerde gegevens. De AEPD besloot daarop de kliniek een boete van 10.000 euro op te leggen (pdf).