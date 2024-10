PvdD wil opheldering over gebruik gezichtsherkenning door politie

De PvdD wil opheldering van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie door de politie. Aanleiding is een rapport van Amnesty International. Daarin stelt de mensenrechtenorganisatie dat politie bij demonstraties een scala aan digitale middelen inzet om demonstranten in de gaten te houden, zoals drones, videosurveillancewagens en bodycams. Voorafgaand aan demonstraties is onduidelijk welke middelen worden ingezet en waar beelden van demonstranten voor worden gebruikt, wat in strijd met het recht op privacy is", aldus Amnesty.

"De Nederlandse politie heeft meerdere malen verklaard dat ze geen gezichtsherkenningstechnologie in real-time gebruikt, maar de camera's op videosurveillanceauto's bieden de technologie om dat wel te doen: ze worden geleverd met gezichtsherkenningsfuncties. De autoriteiten zeggen dus dat ze de mogelijkheid wel hebben, maar deze functie niet gebruiken. Het ministerie van Justitie bekijkt momenteel in welke gevallen en onder welke voorwaarden er behoefte zou kunnen zijn aan het gebruik van real-time gezichtsherkenningstechnologie", zo staat in het rapport.

"Deelt u de zorgen van Amnesty over de mogelijke inbreuk op privacy en andere mensenrechten door het gebruik van deze technologieën?", wil PvdD-Kamerlid Teunissen van de minister weten. Van Weel moet ook duidelijk maken welke waarborgen er momenteel zijn om misbruik van gezichtsherkenning en biometrische surveillance door de politie te voorkomen.

"Hoe beoordeelt u de stelling van Amnesty dat het huidige wettelijke kader ontoereikend is voor het reguleren van deze technologieën? Op welke wijze gaat u dit gebrek herstellen?", vraagt het Kamerlid verder. Die wil ook van de minister weten welke stappen hij gaat nemen om de transparantie rond het gebruik van deze technologieën door de politie te vergroten.

Teunissen vraagt ook hoe de minister waarborgt dat het gebruik van gezichtsherkenning en biometrische surveillance niet leidt tot discriminatie of disproportionele surveillance van bepaalde groepen. "Bent u bereid om onafhankelijk toezicht in te stellen op het gebruik van deze technologieën door de politie, zoals Amnesty aanbeveelt?", wil het PvdD-Kamerlid daarnaast weten. Op dit moment beoordeelt een interne beoordelingscommissie van de politie aanvragen die gaan over de inzet van gezichtsherkenning. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.