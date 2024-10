Synology camera's en BeeStation NAS via kritieke lekken over te nemen

Beveiligingscamera's en BeeStation NAS-apparaten van fabrikant Synology zijn via kritieke kwetsbaarheden op afstand over te nemen. Er zijn firmware-updates uitgebracht om de problemen te verhelpen. Via de beveiligingslekken in de Synology-camer'as kan een remote aanvaller willekeurige code uitvoeren, beveiligingsmaatregelen omzeilen en denial of service-aanvallen uitvoeren. Gebruikers van Synology Camera BC500, TC500 en CC400W worden aangeraden te updaten naar firmware-versie 1.1.3-0442 of nieuwer.

Daarnaast is er ook een beveiligingsupdate voor de Synology BeeStation Manager (BSM) uitgekomen. De Synology BeeStation is een eenvoudig NAS-apparaat. Een kritieke kwetsbaarheid laat een aanvaller op afstand willekeurige code uitvoeren. Gebruikers wordt aangeraden te updaten naar versie 1.1-65373 of nieuwer. De kwetsbaarheden hebben geen CVE-nummers gekregen. Verdere details zijn niet gegeven.