Limburgs Schuttersfeest door internetfraude voor 78.000 euro opgelicht

De organisatie van het Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS) is door internetfraude voor 78.000 euro opgelicht. Het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) is een jaarlijks terugkeren feest waarbij schutterijen uit Belgisch en Nederlands Limburg samenkomen. Het is zowel in Nederland als Vlaanderen immaterieel cultureel erfgoed.

"Er is via een bedrijf waar we iets mee te maken hadden een mail binnengekomen en via die mail is iemand in ons systeem gekomen, en diegene is toen in een kettingmail, zoals dat dan heet, met een andere leverancier, is die in gaan zitten en is die net gaan doen alsof hij de vertegenwoordiger van die leverancier was," zo laat het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) tegenover L1 Nieuws weten. Vervolgens werd een bankrekeningnummer aangepast en 78.000 euro ontfutseld, aldus de zender.

De NOS meldt dat de aanvaller bankrekeningnummers op facturen van leveranciers aanpaste, waardoor het geld niet naar leveranciers werd overgemaakt, maar naar de aanvaller. Het OLS heeft de gedupeerde leveranciers alsnog betaald. Verdere details over de aanval zijn niet gegeven.

De FBI meldde onlangs dat de de wereldwijde schade door 'Business Email Compromise' (BEC) de 55 miljard dollar is gepasseerd. BEC is een containerbegrip waar allerlei e-mailgerelateerde fraudes onder vallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ceo-fraude, maar ook fraudes waarbij oplichters zich voordoen als leverancier en afnemers verzoeken om betalingen naar andere rekeningen over te maken.