Minister werkt aan standpunt over zeggenschap secundair gebruik zorgdata

Minister Agema van Volksgezondheid werkt aan een 'beleidsstandpunt' over de zeggenschap van burgers bij het gebruik van gezondheidsgegevens voor secundair gebruik, zoals onderzoek, beleid en innovatie. Daarbij wordt ook bekeken of verschillende vormen van zeggenschap nodig en mogelijk zijn. Dat laat de minister weten op vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid.

Het secundair gebruik van gezondheidsgegevens wordt mogelijk door de European Health Data Space (EHDS). De EHDS is een voorstel van de Europese Commissie voor het delen van medische gegevens in de Europese Unie in een gemeenschappelijk gebruikt formaat. Standaard zullen gezondheidsgegevens voor zowel primair als secundair gebruik worden uitgewisseld. Bij primair gebruik gaat het om het gebruik van gezondheidsgegevens voor het verlenen van zorg.

Bij het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens gaat het om zaken zoals onderzoek, onderwijs, ontwikkeling van diensten en producten, inclusief AI, beleidsvorming en leveren van gepersonaliseerde zorg door behandelaars. De EHDS-verordening biedt lidstaten de mogelijkheid voor een opt-out bij primair gebruik. Voor secundair gebruik bepaalt de EHDS-verordening dat burgers rechtstreeks bezwaar kunnen maken tegen het verwerken van hun gezondheidsgegevens, maar het recht op deze opt-out kan worden ingeperkt.

Minister Agema verwacht dat de EHDS volgend jaar van kracht wordt. Ze laat weten op dit moment aan een opt-out voor primair gebruik te werken. "Bij de uitwerking wordt ook bekeken hoe specifiek zeggenschap kan of moet worden uitgeoefend. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de gewenste privacy, de (technische) uitvoerbaarheid en het doenvermogen van burgers."

Daarnaast wordt gewerkt aan een beleidsstandpunt over zeggenschap van burgers bij het gebruik van gezondheidsgegevens voor secundair gebruik (onderzoek, beleid en innovatie). "Daarbij wordt ook bekeken of verschillende vormen van zeggenschap nodig en mogelijk zijn. Dit is afhankelijk van de aard van de gegevens of het doel waarvoor de gegevens verwerkt worden. Hoe een burger precies geïnformeerd gaat worden over diens zeggenschap hangt nauw samen met het op te stellen beleidsstandpunt", aldus Agema.

De minister stelt verder dat burgers op dit moment nog niet worden geïnformeerd over een opt-out voor gegevensuitwisseling. "Er is nog veelal toestemming nodig voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en is er geen sprake van een opt-out. De European Health Data Space (EHDS) gaat daar voor een aantal prioritaire gegevenscategorieën verandering in brengen."