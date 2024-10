Szabo: principiële redenen om anonimiteit op social media niet te verbieden

Er zijn principiële en pragmatische redenen om anonimiteit op social media niet te verbieden, zo stelt staatssecretaris Szabo voor Digitalisering. Volgens de bewindsman zijn er legitieme redenen om anoniem te zijn op social media en heeft een verbod slechts kans op effect als het internationaal afdwingbaar wordt vastgelegd in wetgeving, en kan worden gehandhaafd. Ook zou een verbod socialmediabedrijven verplichten om meer persoonlijke gegevens te verzamelen.

De staatssecretaris reageerde op onderzoek van de Wageningen Universiteit over de impact van verschillende aspecten van sociale media op de democratie, waarbij speciale aandacht werd gegeven aan de impact van anonimiteit online. Het onderzoek werd uitgevoerd nadat een motie van Kamerlid Gundogan werd aangenomen. De motie verzocht de regering te onderzoeken welke aspecten van sociale media bijdragen aan de risico's voor de democratie en daarbij ook expliciet de rol van anonimiteit mee te nemen.

Tevens werd de regering verzocht om in het geval van aantoonbare risico's van anonimiteit tevens te onderzoeken welke technische mogelijkheden een oplossing zouden kunnen bieden met behoud van publieke waarden als privacy en recht op zelfbeschikking "Uit de literatuurstudie komt naar voren dat anonimiteit online zowel voor- als nadelen heeft", laat Szabo weten.

De staatssecretaris merkt op dat dat anonimiteit aan de ene kant het recht op privacy van de gebruiker garandeert. "Daarbij is de drempel om online te participeren in bijvoorbeeld discussies lager als je anoniem kan deelnemen. Anderzijds toont recent onderzoek aan dat anonimiteit in zijn algemeenheid niet zorgt voor meer beleefde en beschaafde gesprekken, en dat anonimiteit zelfregulering en verantwoordelijkheid in online discussies vermindert."

Volgens de staatssecretaris herkent het kabinet het beeld dat anonimiteit online zowel voor- als nadelen heeft. "Daarbij benadrukt het kabinet dat anonimiteit online op dit moment niet absoluut is en dat de verspreiding van zowel illegale als schadelijke inhoud online reeds wordt tegengegaan met de digitaledienstenverordening (DSA). Door middel van het ip-adres of aangeleverde e-mailadressen kunnen dienstverleners de gegevens van gebruikers achterhalen."

Op basis van de uitkomsten van de literatuurstudie ziet Szabo geen aanleiding om anonimiteit online aan te pakken. "Het kabinet ziet meer in een gecombineerde inzet van wettelijk verplichte moderatie van sociale media bedrijven en intensivering van bovengenoemde interventies door politie en justitie wanneer strafbare feiten worden begaan."