Politie waarschuwt op Telegram voor handel in persoonsgegevens

De politie heeft in meerdere groepen op Telegram waarschuwingen geplaatst voor het handelen in gestolen persoonsgegevens. De afgelopen periode werden vier personen aangehouden op verdenking van de verkoop van persoonsgegevens. De data werd binnen diverse Telegramgroepen verhandeld. In die groepen heeft de politie nu waarschuwingsberichten geplaatst.

"De handel in zogenoemde ‘leads’ (persoonsgegevens) vormt dus vaak de basis voor andere vormen van criminaliteit. Daarom richt de politie zich niet alleen op het opsporen van bijvoorbeeld hackers, maar ook op het verstoren en voorkomen van de handel in de gestolen gegevens", aldus de politie. Zo werden lijsten aangeboden met daarop alleen gegevens van oudere mensen, die vervolgens het doelwit van bankhelpdeskfraude worden.

In het onderzoek naar de datahandel stuitte de politie op meerdere Telegramgroepen. De politie zegt veel informatie over en uit deze groepen te hebben verkregen, waarna er zich werd gekregen op de grootste datahandelaren. De afgelopen periode werden vier verdachten tussen de 21 en 31 jaar oud aangehouden. Het gaat om drie mannen en één vrouw. Op de illegale handel in persoonsgegevens staat een gevangenisstraf van maximaal vier jaar.