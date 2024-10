Securitybedrijf meldt actief misbruik van XSS-lek in Roundcube Webmail

Aanvallers maken opnieuw actief misbruik van een XSS-kwetsbaarheid in Roundcube Webmail, zo meldt securitybedrijf Positive Technologies. Roudcube is opensource-webmailsoftware en wordt door allerlei organisaties gebruikt. De afgelopen jaren werden er meerdere kwetsbaarheden in de software misbruikt waardoor cross-site scripting (XSS) mogelijk is.

CVE-2024-37383 is de nieuwste XSS-kwetsbaarheid die bij aanvallen wordt ingezet. Roundcube kwam op 19 mei met een beveiligingsupdate voor het probleem. Via het beveiligingslek kan een aanvaller door middel van een malafide bericht berichten van de mailserver stelen. Ook wordt gebruikers een html-pagina getoond die hen vraagt om opnieuw in te loggen. Ingevulde gegevens worden vervolgens naar de aanvaller gestuurd.

Aanvallers blijken al sinds 8 juni misbruik van het beveiligingslek te maken, door een e-mail met malafide bijlage te sturen naar een niet nader genoemd land van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, aldus het securitybedrijf. Eerder dit jaar waarschuwde de Amerikaanse overheid nog voor twee misbruikte XSS-kwetsbaarheden in RoundCube Webmail (CVE-2023-43770 en CVE-2020-13965). ESET meldde daarnaast misbruik van een ander XSS-probleem (CVE-2023-5631).