Invoering acceptatieplicht contant geld moet wachten op uitzonderingsbesluit

Mocht de Eerste Kamer akkoord gaan met het voorstel voor een acceptatieplicht van contant geld, dan zal die pas worden ingevoerd als minister Heinen van Financiën een uitzonderingsbesluit heeft uitgewerkt. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. Onlangs ging de Tweede Kamer akkoord met een verbod op cashbetalingen voor goederen van boven de 3.000 euro. Tegelijkertijd werd een amendement voor een acceptatieplicht van contant geld bij kleine betalingen aangenomen.

In het amendement is de mogelijkheid opgenomen om bij algemene maatregel van bestuur uitzonderingen op de acceptatieplicht te maken, als dat noodzakelijk is vanwege de veiligheid of de specifieke aard van de werkzaamheden. "Ik ben van plan om van die mogelijkheid gebruik te maken om de acceptatieplicht proportioneel en uitvoerbaar te maken", laat Heinen weten.

De minister zegt het belangrijk te vinden om goed naar de veiligheidsuitzonderingen te kijken. "Enerzijds moet het bijvoorbeeld voor ondernemers met een hoog risico op overvallen mogelijk zijn om, al dan niet tijdelijk, geen contant geld te gebruiken. Anderzijds vind ik het niet wenselijk dat een veiligheidsuitzondering door iedereen kan worden ingeroepen, want dat kan de brede acceptatie van contant geld ondermijnen."

Als de Eerste Kamer met het voorstel akkoord gaat, wil Heinen eerst een uitzonderingsbesluit uitwerken. "Daarmee kan ook worden voorkomen dat bijvoorbeeld bedrijven die nu geen contant geld accepteren, onnodige kosten maken om aan de verplichting te voldoen, terwijl zij later onder een uitzondering komen te vallen." De bewindsman voegt toe dat hij de acceptatieplicht dan ook wil uitstellen, zodat het gelijktijdig met het uitzonderingsbesluit in werking kan treden (pdf).