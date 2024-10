Gebruikers dna-testbedrijf 23andMe opgeroepen om data te verwijderen

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF en Signal-president Meredith Whittaker hebben gebruikers van dna-testbedrijf 23andMe opgeroepen om hun data te verwijderen. Aanleiding is dat de voltallige raad van bestuur van het bedrijf is opgestapt en het in financieel zwaar weer verkeert, laat TechCrunch weten. Mocht het bedrijf failliet gaan, dan zouden ook de gegevens van gebruikers onderdeel van de boedel kunnen worden.

Via 23andMe kunnen gebruikers hun dna laten testen om te zien waar hun voorouders vandaan komen en in contact te komen met andere familieleden op het platform. Daarnaast kan er ook worden getest op gezondheidsgerelateerde zaken. Het bedrijf kreeg vorig jaar met een gevoelig datalek te maken, waarbij de afstammingsgegevens van 6,9 miljoen gebruikers werden gestolen. 23andMe kwam onlangs een schikking van dertig miljoen dollar overeen, maar in het voorlopige schikkingsvoorstel, dat nog door de rechter moet worden goedgekeurd, vraagt het bedrijf om rekening te houden met de slechte financiële situatie.

23andMe stelt dat het privacybeleid niet verandert in het geval van een verkoop, maar organisaties zoals de EFF maken zich zorgen. "Als je een 23andMe-account hebt is het een goede dag om in te loggen en het verwijderen van al je data te verzoeken", zegt Eva Galperin van de EFF. Meredith Whittaker waarschuwt dat niet alleen directe gebruikers risico lopen. Als iemand in de familie dna met 23andMe heeft gedeeld loopt ook de rest van de familie risico, aldus de Signal-president, die oproept tot het verwijderen van accounts.