Engeland voert elektronisch patiëntendossier in via NHS-app

Engeland voert een volledig elektronisch patiëntendossier in dat gebruikers via de NHS-app kunnen inzien, zo heeft de Britse overheid aangekondigd. Het is onderdeel van het plan om de Engelse gezondheidszorg van 'analoog naar digitaal' te converteren. Tegenstanders zijn bang voor de privacygevolgen. Op dit moment is de informatie die patiënten via de NHS-app kunnen opvragen beperkt, omdat patiëntendossiers bij huisartsen en ziekenhuizen lokaal zijn opgeslagen. Daarnaast werken niet alle zorgverleners samen met de NHS-app.

Straks zal er één elektronisch patiëntendossier zijn. Via de NHS-app kunnen gebruikers dan hun gezondheidsinformatie, testresultaten en brieven bekijken. Zorgpersoneel zou zo een volledig beeld van de gezondheid van de patiënt moeten krijgen. Verder zullen systemen eenvoudiger data kunnen delen en zal personeel sneller toegang tot gegevens krijgen, zo laat de Britse overheid verder weten.

Patiëntenprivacygroep medConfidential vreest dat de vertrouwelijkheid van patiëntendossiers in het geding is en gezondheidsgegevens straks aan allerlei partijen worden verkocht. Tegenover The Guardian laat de groep weten dat de Britse overheid aan een 'big brother' database werkt. "Je identificeerbare medische geschiedenis en al je medische notities zullen niet langer door artsen worden beheerd, en zullen worden gecontroleerd door politici die zullen beslissen aan wie ze worden verkocht – wat onvermijdelijk iedereen zal zijn die ervoor wil betalen."

De Britse privacytoezichthouder ICO stelt dat het klaarstaat om de overheid te helpen om de NHS 'klaar voor de toekomst' te maken. "Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun medische informatie in veilige handen is, en organisaties moeten duidelijk en transparant zijn over hoe deze informatie zal worden gebruikt. Gezondheids- en zorgdossiers zijn zeer gevoelige informatie, dus we verwachten dat gegevensbescherming prioriteit krijgt en vanaf het begin in alle nieuwe initiatieven wordt ingebouwd. We zullen de voorstellen nauwlettend volgen en betrokken zijn."