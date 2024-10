DNB adviseert cash in huis mocht cyberaanval betalingsverkeer platleggen

Het is verstandig om contant geld in huis te hebben, mocht het betalingsverkeer door een cyberaanval of softwarefout worden platgelegd, zo adviseert De Nederlandsche Bank (DNB). "Cyberaanvallen vormen – mede als gevolg van verdere digitalisering – een toenemende dreiging voor de Nederlandse economie en financiële sector", zo stelt DNB in een rapport genaamd Overzicht Financiële Stabiliteit.

Volgens DNB schuilt voor de financiële stabiliteit het grootste risico in cyberaanvallen van ransomwaregroepen en natiestaatactoren. "Vooral ransomware-aanvallen worden steeds sneller uitgevoerd, wat het dreigingslandschap complexer maakt. Op het internet zoeken aanvallers voortdurend en massaal naar nieuwe kwetsbaarheden. Ook zijn aanvallers steeds sneller in staat om kwetsbaarheden in software te misbruiken", stelt de toezichthouder.

Ook de hoge mate van concentratie in het Nederlandse financiële stelsel vormt een systeembrede kwetsbaarheid bij cyberaanvallen. Deze concentratierisico's worden versterkt doordat banken voor veel digitale zaken van dezelfde partijen gebruikmaken. "Zo zijn financiële instellingen voor cloudservicediensten vaak afhankelijk van grote technologiebedrijven als Google of Microsoft", meldt DNB.

De toezichthouder waarschuwt dat de samenleving moet beseffen dat een cyberaanval de financiële dienstverlening in extreme situaties tijdelijk plat kan leggen. Het probleem ligt niet alleen bij cyberaanvallen. Zo wijst DNB ook naar de wereldwijde gevolgen van een defecte software-update van securitybedrijf CrowdStrike. "Hoewel dit incident werd veroorzaakt door een menselijke fout, illustreert het de risico’s van toenemende concentratie en digitale afhankelijkheden." Olaf Sleijpen, directeur monetaire zaken bij DNB, adviseert tegenover de Volkskrant dan ook om voor de zeker contant geld in huis te hebben.