VS meldt actief misbruik van RCE-kwetsbaarheid in Microsoft SharePoint

Aanvallers maken actief misbruik van een kwetsbaarheid in Microsoft SharePoint waardoor remote code execution (RCE) mogelijk is, zo laat het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security weten. Microsoft kwam op 9 juli met een beveiligingsupdate voor de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2024-38094.

Op het moment dat de patch uitkwam was Microsoft niet bekend met misbruik, maar het techbedrijf liet weten dat dit waarschijnlijk wel in de toekomst zou gebeuren. SharePoint is een omgeving voor het uitwisselen van bestanden en informatie tussen gebruikers en laat die ook met elkaar communiceren. Om misbruik van het lek te maken moet een aanvaller over SharePoint-inloggegevens beschikken en Site Owner-permissies hebben. Vervolgens is het mogelijk om willekeurige code te injecteren en uit te voeren in de context van de SharePoint-server.

Het CISA laat nu weten dat aanvallers actief misbruik van de kwetsbaarheid maken en dit een risico voor overheidsorganisaties is. Details over de waargenomen aanvallen zijn niet gegeven. Wel heeft het CISA Amerikaanse federale overheidsinstanties opgedragen om de beveiligingsupdate voor 12 november te installeren.