Chatapp Session verruilt Australië voor 'meer privacyvriendelijk' Zwitserland

Chatapp Session heeft besloten om Australië te verruilen voor het 'meer privacyvriendelijk' Zwitserland. Dat hebben de makers aangekondigd. "Zwitserland biedt één van de meest robuuste privacywetgeving ter wereld en is de thuisbasis van veel ontwikkelaars van privacytechnologie, zoals Proton, Threema en Nym. Het is een land met een lange traditie van het respecteren van persoonlijke privacy en het bevorderen van technologische innovatie."

Session omschrijft zichzelf als een open source end-to-end versleutelde chatapp die gevoelige metadata beperkt en ontworpen is voor mensen die 'absolute privacy en vrijheid' van enige vorm van surveillance willen. Volgens de makers zijn Session-accounts volledig anoniem en vereisen geen telefoonnummer of e-mailadres. Voor het versturen van berichten wordt gebruikgemaakt van een onion routing network, waardoor er geen sporen zouden achterblijven.

De chatapp is beschikbaar voor Android, iOS, Linux, macOS en Windows. Tegenover 404 Media laat Alex Linton van de Session Technology Foundation weten dat eerder dit jaar de Australische politie een medewerker van de chatapp thuis bezocht. Er werd geen gerechtelijk bevel gebruikt. Agenten kwamen het appartementencomplex binnen en klopten op de deur, aldus Linton.

De Australische politie wilde meer informatie over de chatapp en betrokkenheid van de medewerker. Ook werd er gevraagd naar een lopend onderzoek naar een Session-gebruiker. De Australische politie wilde niet op dit specifieke voorval reageren. "Uiteindelijk hadden we de keuze om in Australië te blijven of naar een meer privacyvriendelijke jurisdictie zoals Zwitserland te verhuizen. Om het project te laten doorgaan kon het niet in Australië blijven", voegt Linton toe. Hij wijst ook naar surveillancewetgeving die onlangs in Australië van kracht is geworden.