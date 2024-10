Kwetsbaarheid in Mallox-ransomware maakt gratis decryptie mogelijk

Een kwetsbaarheid in de Mallox-ransomware maakt het mogelijk om versleutelde bestanden te ontsleutelen, zonder dat het nodig is de aanvallers hiervoor te betalen. Dat meldt antivirusbedrijf Avast dat een gratis decryptor heeft gemaakt. De Mallox-ransomware stond eerder nog bekend als de TargetCompany-ransomware. In 2022 werd een kwetsbaarheid in de gebruikte encryptie gevonden, waardoor Avast een decryptor kon ontwikkelen.

De makers van de ransomware verhielpen het probleem een paar weken later en hernoemden de ransomware naar Mallox. Onderzoek wees uit dat de makers opnieuw een fout met de encryptie hebben gemaakt, waardoor bestanden zonder de private ECDH-key zijn te ontsleutelen. Het gaat hierbij om de versie die in 2023 en begin dit jaar door de ransomwaregroep is ingezet. Afgelopen maart werd de kwetsbaarheid door de makers verholpen.

Voor slachtoffers die met de te ontsleutelen Mallox-ransomware zijn getroffen is nu een gratis decryptor beschikbaar. De ransomware zou vooral in Turkije, Argentinië, Mexico, Brazilië en Italië zijn ingezet. Dat de groep meer fouten op securitygebied maakte werd ook begin dit jaar al duidelijk. Toen bleek dat de ransomwaregroep, als gevolg van een IDOR-kwetsbaarheid in de eigen website, decryptiesleutels van slachtoffers lekte.