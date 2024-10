DTC adviseert over Fortinet-lek: updaten niet voldoende, doe onderzoek

Organisaties en bedrijven die gebruikmaken van de Fortinet FortiManager en FortiManager Cloud moeten niet alleen de gisteren beschikbaar gestelde update voor een actief aangevallen beveiligingslek installeren, maar ook onderzoek doen of er geen misbruik is gemaakt. Dat adviseert het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken.

Wanneer misbruik blijkt adviseert het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) om accounts te resetten en certificaten te vernieuwen. Via het beveiligingslek kan een aanvaller configuratiegegevens uit de firewall/netwerkomgeving stelen. Tevens is het mogelijk om vpn-inloggegevens en certificaten te bekijken, waardoor het mogelijk is om toegang tot het netwerk te krijgen, aldus de overheidsinstantie.

FortiManager is een netwerkapparaat waarmee organisaties al hun Fortinet-apparaten kunnen beheren. Een succesvolle aanval kan dan ook vergaande gevolgen voor organisaties hebben. De afgelopen dagen gingen er al berichten rond over de aanwezigheid van een actief misbruikte kwetsbaarheid in het product, maar Fortinet bleef stil. Gisteren verscheen er een beveiligingsbulletin waarin actief misbruik en de aanwezigheid van updates wordt gemeld.

"Omdat Fortinet eerder publiekelijk stil is gebleven over het beveiligingsprobleem en de beschikbaarheid van een patch, is het mogelijk dat een kwaadwillende toegang heeft gehad tot kwetsbare FortiManager omgevingen", zo laat het DTC weten. "Omdat deze kwetsbaarheid al langere tijd misbruikt is voordat er een update beschikbaar is gekomen, is alleen updaten niet meer voldoende. Doe aanvullend onderzoek of er in de tussentijd misbruik is geweest." Ook het NCSC adviseert dit.